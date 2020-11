Jalgpallikoondisesse kutsuti 26 mängijat: Sorga ja Mets on nimekirjas, Käit mitte 

26-mehelisest nimekirjast leiab ründaja Erik Sorga, kes on pallimas ookeanitaguses MLS-is D.C. Unitedi ridades. Tuleval nädalalõpul võib meeskonna hooaeg saada lõpu, kuid on võimalik, et klubi hooaeg jätkub play-off mängudega. Neist hilisemal juhul ei õnnestu Sorgal kindlasti A-koondist aidata, teatas Eesti jalgpalliliit.

Vigastustega on jätkuvalt kimpus Henri Anier. Juhul kui ründaja peaks taastuma ja olema mänguvalmis, säilib võimalus, et ta saab novembris võistkonda aidata. „Selles nimekirjas leiab mängijad, kellega ma tean, et saan novembris arvestada. Ainsa erandina on seal Erik Sorga, kelle puhul peame ära ootama klubi mängu, kuid arusaadavatel põhjustel saatsime klubisse ametliku koondisekutse, et teatud tulemuste korral saaks ta võimalikult muretult meiega liituda.“

Sergei Zenjov liitub koondisega UEFA Rahvuste liiga mängudeks Põhja-Makedoonia ja Gruusia vastu. Voolaid soovis kaasata ka Zenjovi ka maavõistluseks Itaaliaga, kuid Kasahstani meistrivõistluste mängukalender on koondise vaatevinklist keeruline ning Zenjov ei jõuaks õigeaegselt esmaspäeval meeskonnaga liituda. „Riskide maandamine esimese mängu eel on praegusel ajal vajalik. Sergei saab meiega liituda Rahvuste liiga mängudeks ning kindlasti on tema oskustest meeskonnale suur kasu!“

Võrreldes oktoobrikuise laagriga on lisaks Zenjovile meeskonnaga liitumas väravavaht Marko Meerits ning keskkaitsjad Karol Mets ja Joonas Tamm.

Koondise peatreener Karel Voolaid lisas, et tegu pole lõpliku koosseisuga, sest seonduvalt vigastuste, reisipiirangute ja liigade mängukalendritega võivad ees oodata muudatused.

Novembrikuine laager algab maavõistlusega Firenze Artemio Franchi staadionil Itaalia vastu 11. novembril Eesti aja järgi kell 21.45. Sealt edasi liigub koondis Põhja-Makedooniasse, kus 15. oktoobril kell 16.00 toimub UEFA Rahvuste liiga matš võõrustajate vastu. Gruusia – Eesti Rahvuste liiga mäng algab 18. novembril kell 19.00. Mängudest Itaalia ja Gruusiaga teeb otseülekande ETV2, Põhja-Makedoonia – Eesti mäng jõuab huvilisteni ETV vahendusel.