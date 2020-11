Veel ühest volleklubist tuvastati koroonaga nakatunu, ära jääb laupäevane karikamäng 

Eesti võrkpalliliit andis neljapäeval teada, et kaks Tallinna Selveri võrkpalliklubi esindusmeeskonna mängijat andsid positiivse koroonaviiruse testi ning kogu meeskond on ettevaatusabinõuna eneseisolatsioonis. Selveri 14. novembril toimuma pidanud Credit24 Meistriliiga mäng Pärnu võrkpalliklubi vastu on edasi lükatud.