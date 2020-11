Jalgpall Terviseameti juhi sõnul ei pidanud jalgpalliliit kokkulepetest kinni, EJL lükkab süüdistused tagasi Eigo Kaljurand ja Viljar Voog , täna, 15:43 Jaga: M

Eesti koondis viigistas Armeeniaga 1 : 1. Foto: Tiina Kõrtsini

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno tõdes reedel, et siinne jalgpalliliit ei pidanud Eesti ja Armeenia Rahvuste liiga kohtumise järel oma lubadustest kinni. EJLi esindaja Mihkel Uibolehe sõnul on Armeenia koondise tegevus ka Euroopa jalgpalliliidu (UEFA) poolt uurimise all, aga nemad järgisid kõiki terviseameti ettekirjutusi.