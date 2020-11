Üks positiivne dopinguproov võib kuus Austraalia sportlast jätta olümpiamedalita  

4 x 100 meetri kompleksujumise teatemeeskonna liige Brenton Rickardi kaheksa aasta tagusele dopinguproovile tehti kordustestimine ja see osutus positiivseks. Austraalia ajalehe Sydney Morning Herald andmetel leiti Rickardi proovist furosemiidi.

Furosemiid on dopingu tarvitamist varjav aine, kuid Rickardi advokaatide sõnul leiti seda ujuja proovis väga väikeses koguses. Kui mees peaks saama karistada, siis jääksid Londoni olümpiapronksist ilma ka tema tiimikaaslased James Magnussen, Christian Sprenger, Hayden Stoeckel, Matt Targett ja Tommaso D’Orsogna.

"Nagu te teate, ei võtaks ma kunagi teadlikult ega tahtlikult keelatud ainet. See ei lähe kokku minu isiklike väärtustega ega meie meeskonna kultuuriga. Olen alati dopingutarvitamist jäletastanud. Võite vaid ette kujutada, kui kohutavalt ja hirmunult ma ennast tunnen. See on minu kõige hullem õudusunenägu," kirjutas ta.