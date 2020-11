Imeline armastuslugu algas eelarvamustega: „Anna, palun anna mulle natukene aega. Näitan sulle, kes ma tegelikult olen.“ 

Anna on kõrvalt näinud, kuidas Lewandowskist sirgus üks maailma paremaid ründajaid. Paljud eksperdid usuvad, et aastal 2020 võib teda pidada planeedi parimaks jalgpalluriks.

Robert Lewandowski ja Anna Lewandowska abiellusid 2013. aastal ja neil on kaks last. Foto: Reuters/Scanpix

Poola talent pakkus huvi mitmetele Euroopa klubidele, kuid 2010. aasta juunis saabus uudis, et Dortmundi Borussia maksab Lechile tema eest 4,5 miljonit dollarit. Alguses oli ta selgelt Lucas Barriosi varumees, kuid peagi ronis poolakas kolleegi varjust välja.

Samal ajal algas Borussia tohutult edukas periood: aastatel 2011 ja 2012 krooniti nad Jürgen Klopi käe all Saksamaa meistriks ning 2013 mängiti Meistrite liiga finaalis. Robert lõi Dortmundi särgis 187 matšiga 103 väravat ja kolis hooajaks 2014-15 Müncheni Bayernisse. Sama tiimi esindab ta siiani ning tänaseks on Lewandowski kaheksakordne Saksamaa tšempion.

Väravate statistika püsib ka 32aastaselt vaimustavana: Bayernis on ta kokku pidanud 299 mängu ja löönud 258 tabamust. Abikaasa Anna aitas Bayerni ametlikus ajakirjas selgitada, mis on edu valem.