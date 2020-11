Palgatabel: Margus Hundi tiimikaaslased suplevad rahas 

Hunt sõlmis tiimiga aastase lepingu ja teenib tänavu Bengalsis 679 412 dollarit, millest lähevad maha maksud. Kokku on tema senise karjääri palganumber 14 364 084 dollarit.

Geno Atkins sõlmis Bengalsiga nelja-aastase lepingu, mille koguväärtus on 65 200 000 dollarit ehk aastapalgana võib ta arvestada veidi enam kui 16 miljoniga. Kui arvestada kogu lepingu väärtusi, on Atkins klubi palgatabeli tipus. Ühe hooaja lõikes teenib temast enam vaid A.J. Green, kellel on üheaastane kontraht ja palka saab ta selle eest 18 171 000 dollarit.