Spordivaria Ultramees Rait Ratasepa kaasa ja taustajõud Virge: valetaksin, kui ütleksin, et see kõik ei väsita Kadi Parts , täna, 19:00

ULTRAMEHE PEREKOND: Rait Ratasepp, tema sportlik kaasa Virge ja poeg Rasmus võtavad kaunites paikades treeninglaagrites viibides ette ka ühiseid matkasid. Foto: Erakogu

Kui ultrasportlane Rait Ratasepp (37) taas mõnele võistlusele sõidab, on abikaasa Virge enamasti kaasas ja täidab tema meediapealiku rolli. Lisaks on Samuti on Virge hoole all pere pisipoeg Rasmus, kes käib samuti katsumustel vapralt kaasas. Virge tunnistab ausalt, et sportlaskarjääri virvarr on väsitav, kuid Rataseppade pere loomulik osa.