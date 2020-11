SINIVALGE VALE | Dopingu all kokku varisenud Soome suusatamise päästis miljardär 

Praeguseks on krahh läbi lahatud. Myllylä ei suutnud koormaga toime tulla ning langes alkoholi küüsi. Suusakuulsus suri 2011. aastal. Teised läksid aga eluga edasi. Kuitunen kandis karistuse ära ja tuli hiljem kuuekordseks maailmameistriks. Kirvesniemi ja Isometsä on rahva seas pigem austatud mehed. Aeg parandas haavad, aga teekond selleni oli pikk ja keeruline. Muuhulgas mängis suusatamise päästmise juures suurt rolli ärimees Mika Anttonen, kes on praeguseks tõusnud Soome rikkuselt teiseks meheks. Forbesi hinnangul on tema vara väärt 1,9 miljardit eurot. Miks ta otsustas räige pettusega vahele jäänud suusarahvast ikkagi aidata?