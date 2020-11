Mihkel Räim: ei tohi veel end lõdvaks lasta 

Sama ajaga järgnesid Alejandro Valverde (Movistar), Richard Carapaz (Ineos) ja Felix Großschartner (Bora-Hansgrohe). Samasse gruppi kuulus ka Israel Start-Up Nationi esisõitja Daniel Martin.

Martini heaks tööd rügav Mihkel Räim tuli üle finiši 105. mehena, Großschartneri abiline Martin Laas viimase ehk 143. ratturina.

Mihkel Räim vahendab igapäevaselt muljeid Facebookis. Reedese etapi kokkuvõte:

„Etapp algas suhteliselt suure stressiga, kuna tuul oli kõva ja oli võimalik, et esimesed 25 km on küljetuult. Kõik olid valmis, tehti pukkidel sooja ja tarbiti ohtralt kohvi, et olla stardiks valmis. Tihti juhtub nii, et kui ollakse valmis ja kardetakse kõige hullemat, siis ei juhtu midagi.

Nii oligi, suurest stressist sai NO STRESS. Hoog võeti maha ja mõned vennad hüppasid jooksikute hulka. Meile sobis. Tundus, et vana hea rattasport on tagasi, aga ei läinud kaua aega kui UAE ja Bora mõtlesid, et tegelikult võiks grupifinišit proovida. Eks igal meeskonnal on oma taktiga ja eesmärgid, aga täna (reedel - toim) olid mõlemad liiga optimistlikud. Ilmselt sellepärast, et eile (neljapäeval - toim) vallutati 4000 tõusumeetrit ja täna (reedel - toim) oli tõusu vähem. Seal oli üks, tegelikult isegi kaks „probleemi“. Ei arvestatud sellega, et täna (reedel - toim) olid ikka suuremad ja järsemad tõusud, pluss Ineos võttis ohjad enda kätte ja andis korralikult minna.

Mina üritasin alguses Dan Martini lähedale hoida ja tuule eest kaitsa. Sain hakkama ning pärast mägisemal trassil olin juba tagapool. Esimese tõusu elasin üle ja parandasin laskumisel positsiooni. Mõtlesin, et kahel tõusul oleval siledal alal saan veel kasulik olla, aga tegelikkuses polnudki see väga sile ja kurve oli palju ning punt oli pikk. Ineos tõmbas asja pikaks ja viimase tõusu all võtsin käigu välja ning sõitsin väiksema pundiga finišisse.