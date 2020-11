Professionaalne kettagolfar Kristin Tattar: teenin piisavalt, et hästi ära elada 

Tattari sõnul kirjutas ühe USA kettatootja juht sotsiaalmeedias, et tänu koroonaviiruse levikule on discgolfi populaarsus tõusnud ja kettaid ei jõuta piisavalt toota. „Vahet pole, mis brändiga on tegu, valmistuti 15% tõusuks, aga müük kasvas hoopis 100%.” Ka tema taga on olnud mitmed tuntud kettatootjad, alguses mängis ta Prodigy all ning nüüd sponsoreerib Tattarit Latitude 64.

Eesti discgolfi kommuuni kohta ütleb mängija, et kus on inimesi, on ka konflikte, aga neist proovib ta eemale hoida. Üldiselt on tegemist vahva ja kokkuhoidva kogukonnaga, kus jõutakse alati kompromissile. „Discgolf on odav ja lõbus spordiala, seetõttu ka nii populaarne. Pisik jääb külge ja paljudel tekib selline hasart, mis kunagi mul tekkis. Harrastajatel pole vahet, mis tulemus on ja palju tippmängijast maha jäädakse. Tullakse seltskonnaga lõbusalt aega veetma ja see on kombinatsioon niivõrd headest asjadest.”