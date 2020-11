Šokk-kaotusest pääsenud Kalju jääb suure tõenäosusega medalita 

Nõmmekad hoiavad neljandat kohta, kolmandal real on Levadia, kellel on 25 kohtumisega koos 50 punkti. Kui Levadia peaks mõlemad vähem peetud kohtumised võitma, oleks edu Kalju ees seitse punkti. Teoreetiliselt on võimalik Levadia kinni püüda, sest Kalju jaoks on laual veel maksimaalselt üheksa silma.