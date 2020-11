Maradona arsti karm hinnang: ta on keeruline ja käsitlematu patsient, kelle tulevik paneb muretsema 

„Ta peab saama ravi selleks, et lõpetada joomine. Kogu tema pere nõustub, et praegu on Diego käsitlematu,“ vahendas Briti väljaanne The Sun Cahe sõnu, mis mees rääkis Argentina väljaandele TyC Sports. „Peame haarama härjal sarvist. Tal on probleemid maksa ning südame ja veresoonkonna piirkonnaga. See ei ole ainult kinni tema peas ega maksas ega kõhus. See on kõik see kokku. Peame ta kaineks saama ja siis vaatame edasi. Ta on endiselt keeruline patsient. Mind paneb tema tulevik muretsema. Sellisena ei saa ta koju minna,“ nentis Cahe.