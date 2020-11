Pärnus toimuval ITF-turniiril läks paarismängu võit eestlastele 

Paf Openi paarismängu finaalis kohtusid turniiril head koostööd demonstreerinud Johannes Seeman/Siim Troost ja kogenud Eesti-Venemaa paar Vladimir Ivanov/Yan Sabanin. Seega neljast finaalis osalenud tennisistist kolm oli eestlast. Saksamaal Essenis resideeruvale Sabaninile on see turniir üldse väga edukas olnud, sest homme ootab teda ees ka üksikmängu finaal, kus vastamisi tuleb minna soomlase Otto Virtaneniga, kes sai poolfinaalis jagu kaasmaalasest Patrik Niklas-Salminenist (1) 6:2, 7:6(6), vahendas tennis.ee.

Favoriidi staatus oli Ivanov/Sabaninil, sest nad on varemgi koos mängides ITFi turniire võitnud. Teisalt said Seeman/Troost pingevabalt mängida. Ja seda nad avasetis ka demonstreerisid: servimurdega seisul 2:1 tehti vahe sisse ning alles 5:3 peal teenisid Ivanov/Sabanin oma esimesed murdepallid. Need jäid kasutamata ja sett läks teenitult Seeman/Troostile 6:3.