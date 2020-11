Eestlane tuli Euroopa meistriks! 

Avasõidu start ei õnnestunud eestlasel just kõige paremini ja ta oli esikümne lõpus. Sõidu jooksul hakkas Kutsar kohta pidevalt parandama ja natuke enne sõidu lõppu tõusis ta juba neljandaks. Kahjuks tuli siis aga sisse sõiduviga ning Kutsar kukkus ja langes viiendaks, kus ta sõidu lõpetas. Sõiduvõidu võttis prantslane Jimmy Clochet (Kawasaki), teise koha teenis Toms Macuks ja kolmanda koha John Adamson (Suurbritannia, KTM). Eestlase edu enne viimast sõitu oli Macuksi ees nüüd 23 punkti.



Teises sõidus tegi Kutsar sarnase stardi avasõidu, kuid sellel sõidus ta enam riske ei võtnud ning kõrget kohta püüdma ei läinud. Kutsar sõitis enamuse sõidust esikümne piirimail ning finišisse jõudiski ta kümnenda. Sellest piisas, et tulla EMX Open klassi euroopa meistriks. Sõidu võitis Cornelius Toendel (Norra, Honda), teine oli Jimmy Clochet ja kolmas Toms Macuks.



Etapi kokkuvõttes oli Kutsar 27 punktiga seitsmes. Etapivõidu teenis 47 punktiga Clochet, teine oli 42 punktiga Macuks ja kolmas 34 punktiga Martin Mitchek (Tsehhi, KTM). Sarja võitjaks tulnud Kutsar teenis hooaja kokkuvõttes 230 punkti. Teisel kohale tuli 216 punktiga Macuks ja kolmandaks 192 punktiga Savaste.