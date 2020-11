Djokovic jõudis võimsa tähiseni ja kordas oma iidoli rekordit 

33aastane Djokovic, kes tänavu diskvalifitseeriti USA lahtistelt kohtuniku palliga löömise tõttu, suutis aasta lõpuks tagada siiski maailma esireketi tiitli. See tähendab, et serblane on nüüdseks kuuel korral lõpetanud aasta maailma edetabeli liidrina, see on juhtunud aastatel 2011, 2012, 2014, 2015, 2018 ning 2020.