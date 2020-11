Kas Itaalia vutihiid varjas positiivseid koroonaproove? Klubijuht: naiste tupes on ka bakterid, aga see ei tähenda nakkusohtu 

"Ma ütlesin teile, see on nagu võlutrikk, sest mis on üldse positiivne?" küsis klubi president Lotito ajalehele La Repubblica antud intervjuus. "Positiivne tähendab nakkav, eksole? Maailma kõigi naiste tupes on baktereid, aga see ei tähenda, et nad oleks nakkuslikud. Ainult mõnel juhul muutuvad nad patogeenideks ja degenereeruvad."

"Ka meie spordidirektor Igli Tare on positiivne, kuid keegi ei saa meile praegu öelda, kas ta oli nakkusohlik või mitte," jätkas Lotito. "Tulemuste tõlgendamisel on see erinevus. Meie meditsiinitöötajate hinnangul oli Immobile kopsumaht varasemast parem. Meil on vatitikk, see on negatiivne ja sama on tema perekonnaga. Miks ta siis ei võiks pühapäeval Juventuse vastu mängida?"