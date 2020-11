Paide Linnameeskond kindlustas klubi ajaloo esimese medali! 

Matši 4 : 2 võitnud Paide hoiab tabelis 60 punktiga teist kohta. Kaks mängu vähem pidanud Levadia jääb maha 10 ja Nõmme Kalju 11 silmaga. Kuna hooaja lõpuni on vaid kolm vooru, siis Kalju neid enam püüda ei saa ja Paide on kindlustanud vähemalt pronksmedali.

Kalevil on nüüd tabelis 18 punkti, millega nad on ikka veel viimased. Kuid Kuressaare on neist vaid kahe ja Trans kolme silma kaugusel. Tabeli viimane kukub järgmiseks aastaks esiliigasse, eelviimane peab mängima üleminekumänge.