GALERII | Südi partii esitanud Eesti kaotas Saksamaale. „Paljud ilmselt ei oodanud, et me nii mängime.” 

Eesti esimesed rünnakud ebaõnnestusid ja väravaarve avati alles kaheksandal minutil. Täna neli väravat visanud Karl Toom nentis, et pikkade ja võimsate sakslaste kaitset oli alguses keeruline murda. „Alguses ehmusime, kuidas nende kaitsest läbi mängida. Aga kui esimene värav ära tuli, saime enesekindluse ning emotsiooni pealt tulid ka mõned kiired väravad,“ muljetas Toom.

Peatreeneri sõnu kinnitas Toom. „Esimene poolaeg oli väga hea. Kaitses pidasime väga hästi ja me ei teinud ka nii palju vigu. Meil oli jõudu mängimiseks. Esimese poolajaga võib tõesti väga rahule jääda, paljud ilmselt ei oodanud, et me nii mängime.”

Teisel poolajal nägi Kalevi hallis aga teistsugust mängu. Sakslased asusid kiirelt Eesti kaitset lahti harutama, samas kui Eesti viskas esimese kümne minutiga vaid kaks väravat. Külalised olid selleks ajaks skoorinud juba seitsmel korral ning seis oli meie poolt vaadatuna 14:20. Sealt edasi suutis Saksamaa eduseisu veelgi suurendada ja Eesti kaotuse lõppseisuks jäi 23:35.

Toomi sõnul sai Eesti langus alguse enda lihtvigadest, mis sakslastele teisel poolajal kiireid väravaid andsid. Ta lisas, et samuti võib öelda, et eestlastel sai lõpuks energia otsa: „Neil on kõik väga jõulised mängijad ja seetõttu pidime oma jõudu päris palju rakendama nende peatamiseks.“ Ta nentis, et ilmselt tulid sakslased teisele poolajale vastu ka suurema keskendumisega, sest avapoolaja järel võisid nad Eesti mängust ehmunud olla.

Koondise kapten Martin Johannson ütles omalt poolt, et ta polnud üllatunud meie meeste heast poolajast, kuid lõpuks võttis tugevam oma. „Eks mõned arvavad, et sakslased mängisid esimesel poolajal alla enda taseme ja mõned ütlevad, et me mängisime üle oma taseme, aga eks ta nii on, et iga meeskonna mäng oleneb ikkagi vastasmeeskonna mängust. Kaitses suutsime nad alguses väga hästi kinni saada, aga neil on kõik ikkagi väga võimsad mehed.“

Külaliste füüsilisust rõhutas ka peatreener Sivertsson, kelle sõnul tunti täna väga puudust kogenud Mait Patrailist ja Dener Jaanimaast, kes ei saanud koroonapiirangute tõttu koondisega liituda. Sama kinnitas igapäevaselt Rootsis mängiv Toom: „Täna oleks väga olnud vaja nende kogemust ja teadmisi, kuidas selliste suurte mängijate vastu mängida. Nad oleksid palju jõudu juurde andnud. Samas võtaksin seda positiivsena, et suutsime Maidu ja Denerita 90 minutit ehk Austria vastu 60 minutit ja täna esimesed 30 minutit niimoodi mängida.“