VIDEO | Räim sprintis end viimasel etapil 11. kohale: „Kõik sujus kuni viimase kurvini.“ 

„140 km sile päev, millest reaalselt võidu sõideti 25 km. Muu aeg läks piltide tegemisele ning sõule. Eesmärk oli täna finišis midagi head teha, võtsin sihiks EFi sprindirongi taga olemise ning jäin lootma, et neil asi õnnestub.

Paljud kindlasti küsivad, et miks ma Bora või Quickstepi taga ei ole? Vastus lihtne, kõik tahavad seal olla ning toimub suur võitlus selle nimel, kes seal olla saab. Üksi on raske end kehtestada, seepärast tegime spordidirektoriga teise plaani.

Kõik sujus kuni viimase kurvini, tagasipöördeni. Nende rong lagunes ja pidid tegema natuke lisatööd ja „tapsin“ oma sprinteri jalad. Sain aru, et nüüd on aeg liikuda, andsin endast kõik, et teha hea sprint. Natuke jäin kinni, aga samas heal juhul oleks vast kolm-neli kohta eespool olnud. Väga suurt vahet pole.