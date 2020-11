Uskumatu teekond: suusahüpete maailmameister tõusis mõne aastaga rattaspordi täielikku tippu 

Wiggins jätkab Eurospordi podcastis: „Suusahüppajad on ülijulged, sest sealt mäest alla tulemine on ju hirmus. Tal läheneb rattasõidule sarnaselt, nagu tegi seda suusahüpete puhul. Arvan, et ta ei kasvanud üles rattafännina, nagu tegid seda teised meie alal. Tema teeb ratta seljas tööd. Tal pole egoist, vaid võtab asja rahulikult ja ajab oma rida.“