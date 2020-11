Ujumine „Tulemuste põhjal on uus täht juba süttinud!“ Deivil Tserp , täna, 22:00 Jaga: M

REKORDIKURSIL: Eneli Jefimova liigub arenguredelil vinge kiirusega. Foto: Martin Ahven

„Tulemuste põhjal on uus täht juba süttinud! Ma ei tea, kas keegi on nii noorelt midagi sellist suutnud. Kui on, siis ilmselt päris ammu,“ räägib endine tippujuja Martti Aljand 13aastasest Eneli Jefimovast, kes sooritas nädalavahetusel Tallinnas Kalevi lahtistel meistrivõistlustel arenguhüppe.