FLORA TRIUMF | Peatreener Henn sihib juba järgmisi tiitleid, kapten Kostja pole jätkamise osas veel otsust teinud 

Variant, et Flora juba pühapäeval meistrina triumfeerida saab, kerkis lauale alles laupäeva hommikul. Nimelt otsustas jalgpalliliit koroonaviirusest tingitud olukorra tõttu hooaega kahe mängu võrra kärpida ning see tähendaski seda, et kui Flora Tartus ei kaota, on tiitliga kõik klaar.