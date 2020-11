Tartu tegi hea teise poolajaga Pärnule tuule alla. Kandimaa: „Iga mäng peab võitluseks valmis olema.“ 

Tartu peatreeneri Toomas Kandimaa sõnul sai määravaks teise poolaja kaitsemäng. „Rääkisime poolajal, et paneme neile rohkem keha vastu ja oleme agressiivsemad. Suutsimegi nende liidrit Maxhunit teisel poolajal paremini ohjes hoida ja saime lauavõitluse enda kontrolli alla. Kogu meeskonna poolt oli täna kõva pingutus ja saime tabelisse väärt võidu. Iga mäng peab võitluseks valmis olema. Täna õnnestus see meil hästi, aga järgmine mäng on uus päev ja kõik hakkab nullist jälle pihta,“ sõnas Kandimaa pressiteate vahendusel.