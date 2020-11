Pururikkaid suurklubisid jagub igasse tabeli otsa, kuid tipus on hoopis Leicester City 

Leicester võõrustas Woverhamptonit ja kolm punkti tõi tabelisse Jamie Vardy täpne penalti. Sama mees suutis ühe 11 meetri karistslöögi ka luhta lasta. Leicesteril on nüüd kaheksa mänguga koos 18 punkti, mis on klubi ajaloo parim tulemus kõrgliigas.

Samal ajal, kui üllatajad on Premier League'i tipus, jagub rikkaid suurklubisi igasse tabeli otsa. Manchester United on 14., Arsenal 11., Manchester City 10., Chelsea 5. ja Liverpool 3. real. Leicesteri järel on teisel kohal Tottenham.