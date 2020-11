Vaata, kes kutsuti korvpallikoondisse EM-valikmängudeks Bosnia ja Šveitsiga 

"Peamine rõhk saab olema võistkondliku mängu ja identiteedi paika saamisel, et oleksime mängudes valmis võidu nimel võitlema. Loomulikult on mulli kontseptsioon uudne ning võib mõjuda mängijatele erinevalt, kuid nii väljakul kui selle kõrval ühise keele leidmise vaatevinklist võiks see tulla kasuks. Meil on siin võimalik mängudeks detailselt valmistuda ja enda tegemisi operatiivselt analüüsida."

Siimanni hinnangul on koondises hea kooslus noortest ja kogenud mängijatest. "Meil on samadel positsioonidel erinevate stiilidega mängijad ning väga olulise osana on koondises konkurents ehk kui me sisenesime mulli 14 mängijaga, siis mõlemaks mänguks saame üles anda 12. Väljakule saamine on vaja treeningutel välja teenida."