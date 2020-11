Naiste jalgpalli eestkõneleja Rapinoe kritiseerib ebavõrdsust: „See on häbiväärne!“ 

„Mul on tunne, et Inglismaal on sama seis nagu USAs — naiste jalgpall on nii palju maas, sest pole investeeringuid,“ ütles Rapinoe BBC Sportile. „Aasta on 2020. Kui palju on Premer League eksisteerinud? Ja kas me näeme, et Manchester Unitedi sugune klubi paneb võrreldes meestega suurt raha jalgpalli alla? See on häbiväärne!“ kurjustas Rapinoe.