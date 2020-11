Spordivaria TALENDID KOJU: võrkpall pääses teisi pallimänge kimbutavast probleemist Kadi Parts , täna, 19:01 Jaga: M

NELJAST KOLM: Renee Teppan (vasakul), Andrus Raadik (paremalt teine) ja Hindrek Pulk (paremal) on mehed, kes mängivad tänavu koduses liigas. Vaid Robert Täht (nr 9) pallib välismaal. Järgmise aasta suvisel EMil saab näha, kas koduse liiga tase on piisav, et koondise nimekirja mahuvad ka kodus mängivad vollemehed. Foto: Martin Ahven

Heitsime pilgu neljale Eesti pallimänguliigale ja nende suhtele koondislastega. Kas rahvusesinduse mängijate arvukus kodumaal näitab liiga tugevust või on vastupidi murekohaks, sest meie mehed ei jõua tugevatesse välisliigadesse ega ole koondise jaoks piisavalt heas vormis?