Eesti korvpallis tehakse ajalooline muudatus. Fännid segaduses: „Nõme otsus! WTH???“ 

Kuna pasundamine on korvpallimängudel ilmselt kõige kõrvatorkavam heli, on Eesti korvpalli Facebooki gruppi kuuluvad fännid segaduses.

„Suruõhkpasunad levitavad viirust? No tere,“ kirjutab üks hämmingus fänn, kellele sekundeerib ironiseerides teine. „Ka elektrilised pasunad ja sireenid, kas saali DJ kõllid on ohtlikud.“

On ka neid, kes muudatust tervitavad öeldes, et pasunaid polegi vaja. Mõni jälle imestab, et miks peaks pasunad ära keelama, kui isegi pealtvaatajaid saali ei lubata.