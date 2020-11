Torino Juventus loobub Cristiano Ronaldost 

Kuuldavasti soovitakse kaks aastat tagasi 100 miljoni euro eest saabunud Ronaldo maha müüa järgmisel suvel, et teenida tema eest veel kopsakas rahasumma, kirjutab AS.

Hoolimata vanusest püsib Ronaldo suurepärases vormis. Ainuüksi sel hooajal on ta Serie As löönud nelja mänguga kuus väravat. Paremini on esinenud vaid 39aastane Zlatan Ibrahimovic (AC Milan), kellel on kirjas kaheksa tabamust viies mängus.