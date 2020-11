Kuulus ralliajakirjanik kardab, et WRC on jõudnud katastroofi äärele 

Põhjuseks see, et 2022. aastal minnakse üle hübriidautodele, aga COVID-19 külvatud segaduse tõttu võib selleks lihtsalt liiga vara olla, kirjutab Clark ralliportaalis Dirtfish.

Kui algselt oli Clark sarnaselt paljudele rallivaatlejatele põnevil, sest tehnoloogilise muudatusega kaasnenuks ilmselt konkurentsivõime kasv, siis praeguste arengutega kardab Clark, et 2022. aasta esimesel, legendaarsel etapil Monte Carlo etapil on võistlusrivis vaid kaks tehasemeeskonda.

Ajakirjaniku meelest võib tunduda ehk uskumatu, et mõned oodatud tehased viskavad lihtsalt prügikasti oma sadade miljonitesse eurodesse ulatuvad kulutused, ent koroona on kõik segi paisanud.

Clarki sõnul ei kujuta mitte keegi täpselt ette, milline näeb näiteks autoturg kui selline aasta pärast välja. Mida me aga kindlasti teame, on see, et tootjate jaoks on seis kahtlemata keeruline ning investeerida tahetakse ainult nendesse tegevustesse, mis ka reaalset tulu sisse toovad.