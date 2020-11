Hamilton iidol Schumacheri asendamisest: täiesti hullumeelne 

„See oli täiesti hullumeelne, et mind toodi meeskonda ja eriti seetõttu, et asendama Michaelit,“ ütles Hamilton lehele GP Fans. „Minu jaoks oli see eriti kummaline tunne, sest mõistagi vaatasin ma seda seda, kuidas see mees spordialal domineeris ja uskumatuna tunduvaid tulemusi saavutas. Ja siis ühtäkki tema lõpetab karjääri ja mina võtan tema koha.“