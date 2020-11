Koroona kärpis Aafrikas tehnilisest kaotusest ühe värava 

Seejuures näitab CAF üles ka omapärast vastutulelikkust: kui tavaliselt kirjutatakse tehniline kaotus tabelisse skooriga 0 : 3, siis koroona on nähtavasti pehmendav asjaolu ning kaotusnumbrid on sellisel juhul "kõigest" 0 : 2.

Oktoobrikuise koondiseakna aegu mängisid ka paljud Aafrika meeskonnad sõprusmänge ning neist kujunesid lõpuks parajad koroonapommid. Mitmed mängijad, nende seas näiteks Liverpooli guinealasest poolkaitsja Naby Keita ja Crystal Palace'i ghanalasest ründaja Jordan Ayew naasid koduklubidsse viirusega nakatunult ning nüüd on klubisid, kes on teada andud, et nad ei luba oma palluritel Aafrikasse reisida.