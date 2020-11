Mike Tyson paljastas, kuidas dopingukütid kunstpeenisega haneks tõmbas. „See oli äge asi!“ 

Tyson pole salanud, et kokaiinisõltuvs tekkis tal juba 11aastaselt ning et külmaks ei jätnud teda ka kanepi suitsetamine, pidi ta välja nuputama viisi, kuidas dopingukontrollist puhta nahaga pääseda.

"Ükskord ütles naine, et loodetavasti ei tule sulle dopinguproovist tagasi teadet, et selle proovi järgi oled sa rase," meenutas Tyson. "Siis otsustasin, et ei kasuta enam naise uriini vaid lapse oma."