Marko Kristal meenutab esimest mängu Itaaliaga: nii nagu sa nende mängu telekast olid näinud, täpselt selline see oligi 

Meie jaoks oli tulemus väga hea, kuid Itaalia tegi muidugi oma töö ära just nii korralikult kui vaja. Nende jaoks polnud vahet, kas võita 1 : 0, 2: 0 või 3 : 0, punktid saadi ikka kätte. Nad tegid oma töö väga professionaalselt," tõdes Kristal.

Selles matšis kirjutas end omal kombel Itaalia fännide folkloori Risto Kallaste, kes hullutas Trieste publikut saltoaudiga. "Ei mäleta, kas talle anti konkreetsed juhised selle tegemiseks, kuid ta oli seda trennis teinud ja me teadsime, et ta seda suudab," ütles Kristal, et meeskonnakaaslased olid Kallaste etüüdiks valmis.

Homse mängu kohta märkis Kristal, et kuigi mõned Itaalia suured staarid eesotsas Gianluigi Donnarumma, Leonardo Bonucci ja Lorenzo Insignega jäävad mängust kõrvale ning samuti on koroonaviiruse tõttu eemal nende peatreener Roberto Mancini, siis selge on see, et midagi kerget meil oodata ei ole.