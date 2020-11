Vormel 1 sarjas pandi paika ajalooline kalender 

Esialgse plaani järgi stardib 2021. aasta F1 sari 21. märtsil Austraalias ja lõppeb 5. detsembril Abu Dhabis. Kokku on planeeritud sõita 23 etappi, seni on ühel hooajal kõige rohkem kavas olnud 21 etappi.

Uue hooaja ambitsioonikas plaan realiseerub loomulikult juhul, kui koroonaviirus on maailmas kontrolli all. Näiteks tänavu jäeti vormel 1 sarjast ära Melbourne’i, Shanghai, Zandvoorti, Monte Carlo, Bakuu, Montreali, Paul Ricardi, Marina Bay, Suzuka, Austini, Mexico City ja Interlagose etapid, ent uueks aastaks on need kõik taas kalendris.