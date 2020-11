Koondis enne välismänge: Paidet ja Anieri puudutavaid küsimusi ei lubatud esitada 

Esmalt Anierist. Paide Linnameeskonna ründaja saaga sai alguse sellest, et mehe koduklubi hinnangul polnud ta piisavalt heas vormis, et koondist aidata. Koondise loots Voolaid polnud sellega nõus ja avaldas selle kohta arvamust ka meedia vahendusel. Täna selgus, et viimasel pühapäeval koduses liigas Narva Transile kaks väravat löönud Anier siiski liitub koondisega.

Eesti vs kolmekordne maailmameister

Homme läheb Eesti maavõistlusmängus vastamisi neljakordse Euroopa meistri Itaaliaga. Koondise ründaja Rauno Sappinen aukartust ei tunne: „Vastane on tugev nii nime kui viimaste tulemuste poolest. On suur rõõm ennast nende vastu proovile panna, see on ikkagi maailma tipptase.“

Ta selgitas, et kuigi Itaalia vastu peetakse vaid sõprusmäng, siis mängijate keskendumist see ilmselt ei sega. „Pärast lihtsalt ei jaga keegi selle eest punkte, aga usun, et kõik lähevad mängima sama innuga,“ sõnas värskelt Floraga Eesti meistriks tulnud Sappinen.

Liigahooajalt ja meistritiitli võitmiselt koondiselainele ümberlülitumise kohta ütles Sappinen, et jalgpallis vahetuvadki olukorrad kiiresti ja see pole tema jaoks uus.

Homse ülikõva vastase kohta ütles ründetuus, et tema isiklikult läheb mängule vastu võidumõtetega. Kuidas seda aga saavutada? „Esmalt tuleb kaitses asjad korras hoida ja kui endal tekivad üleminekumomendid, peab need hästi ära kasutama. Kui meil lastakse palliga mängida, tuleb leida õiged käigud ja lahendused, et rünnakul ohtlik olla ja väravaid lüüa,“ sõnas Sappinen. Ta lisas sedagi, et kuna homset mängu jälgivad üle maailma ilmselt paljud inimesed, on kohtumine Itaaliaga hea võimalus silma paista.