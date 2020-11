FIA boss: väga loogiline, et Rally Estonia on järgmise hooaja WRC-sarja kalendris 

Uus WRC hooaeg peaks traditsiooniliselt algama Mone Carlos. Lisaks jõutakse hooaja jooksul sõita Rootsis, Horvaatias, Portugalis, Itaalias, Keenias, Eestis, Soomes, Suurbritannias/Põhja-Iirimaal, Tšiilis, Hispaanias ja Jaapanis. Ralliportaali dirtfish andmetel on hetkel varuvariantidena kaalumisel Türgi, Läti, Belgia, Argentina, Kreeka ja Monza (Itaalia) võidusõidud.

Dirtfish uuris rallidirektorilt sedagi, miks on uue hooaja kalendris 12 rallit, kuigi meeskonnad olid tahtnud vaid 10 ralliga hooaega. „Teate, see on alati kompromiss erinevate osapoolte vahel ning lõppude lõpuks peab see kõikide jaoks olema kasumlik ja äriline,“ selgitas Matton. „Oleme nõus tootjatega, et promotsiooni ja MM-sarja huvitatavuse mõttes vajame 12 rallit. Kümme oli miinimun, aga 12 võiks lõpuks kõigile sobida.“

Edasi uuris dirtfish.com mitmete riikide rallide kohta, ent meie rallisõprade jaoks on kindlasti kõige huvitavamad Eestit puudutavad küsimused. Ralliportaal uuris, kas kiirete teedega Eesti ja Soome rallide järjest sõitmine pole veider, Matton vastas sellele nii: „Võib-olla need (Eesti teed- K. P.) on sarnased Soomes olevatele teedele, aga need ei ole 100% samad. Need on sarnased, aga esmalt tuleb neid (eestlasi- K. P.) tänada nende tehtud töö eest. Nad on toonud uusi ideid, uusi väärtuseid MM-sarja ja uut verd. Loodan, et mõned teised rallid suudavad Eestis tehtavatest asjadest kasu lõigata.“