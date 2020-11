Suri kümnekordne NBA meister 

"On raske kujutada ette Boston Celticsit ilma Tommy Heinsohnita. Pole ühtegi põlvkonda Celticsi fänne, kes poleks Tommy kohalolu tundnud," seisis klubi pressiteates. "Ta on ainus, kes on aktiivselt olnud osaline iga Celticsi meistritiitli juures. See on ainulaadne pärand."