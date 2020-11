VIDEO | Soomlane rääkis esimest korda Michael Parki surmaga lõppenud õnnetusest: sain enne autosse vaatamist aru, et asi on tõsine 

Märtini ja Parki Peugeot 307 sõitis Walesi MM-ralli viimase päeva teise katse alguses teelt välja ja põrkas vastu puud. Esimesena jõudis sündmuskohale Harri Rovanperä koos kaardilugeja Risto Pietiläineniga. Mitsubishis olnud mehed sai olukorra tõsidusest kohe aru.

Sündmuskohale jõudes teatas kaardilugeja Pietiläinen kiirelt raadio teel, et katse tuleb peatada ning rajale on vaja saata kiirabi.

"Sain juba enne autosse vaatamist aru, et asi on tõsine. Markko oli šokis ja palus mul autosse vaadata. Ma ei unusta seda iial, see on päris selge," ütles Rovanperä. Soomlane üritas šokist hoolimata õnnetuspaigas aidata – ta hoiatas järgnevaid sõitjaid ja püüdis hõlbustada päästjate tegevust.

39aastane Park suri saadud vigastustesse kohapeal. Avarii järel jäeti ralli pooleli ja Peugeot' meeskond loobus üldse võistlusest.

Rovanperä sõnul oli Park siiras ja asjalik. "Ta meeldis kõigile. Ta oli humoorikas ja lihtne. Kõigil oli hea temaga koos olla, suurepärane kutt," meenutas Rovanperä.