Bengals pani Margus Hundi koroonanimekirja 

USA spordiportaal Espn kirjutab, et Cincinnati Benglas lisas kaitsemängija Margus Hundi Covid-19 nimekirja. NFLi reeglite järgi kuuluvad sinna atleedid, kes on andnud positiivse proovi või on olnud nakatunutega lähikontaktis.

Hunt on juba viies Bengalsi mängija, kes sinna lisati. Lisaks 33aastasele eestlasele on nimekirjas Fred Johnson, Jordan Evans, Trae Waynes ja Mackensie Alexander. Listi pandud sportlased peavad olema vähemalt viis päeva isolatsioonis, trenni ja mängudele on lubatud naasta pärast negatiivset testitulemust.

Johnsoni ja Waynesi puhul on teada, et nad on andnud positiivse testi, ülejäänud kolme palluri täpsem staatus teada pole.