Vormel 1 Ralf Schumacheri julge väide: tegelikult on ajasõitudes kaks pilooti Hamiltonist kiiremad Toimetas Eigo Kaljurand , täna, 11:54 Jaga: M

Lewis Hamilton võib pühapäeval kindlustada oma seitsmenda MM-tiitli Foto: SIPA/Scanpix

Viimaseid vormel 1 hooaegasid on valitsenud Lewis Hamilton. Kuid mehe tagumiku all on Mercedes, mis on sarja kiireim masin, mistap pole selge, kas ta on ka tegelikult kiireim sõitja. Ralf Schumacher esitas asjast oma nägemuse.