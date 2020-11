VIDEO | Golfi Mastersil löödi uskumatu hole-in-one 

Maailma golfi teine number Rahm on Augustas toimuva turniiri suursoosik. Mastersi tiitlikaitsja on legendaarne Tiger Woods, kuid koroonaviirusega on võistlusel ka kadusid. 2017. aasta võitja Sergio Garcia jääb eemale nakatumise tõttu, samuti ei lubata turniirile publikut.