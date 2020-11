Ränga kukkumise põhjustanud tipprattur sai üheksakuulise võistluskeelu  

"Õnneks pole tal ajukahjustust ja selgroog on terve. Veel ei ole selge, kui palju sai kahjustada tema näo närvisüsteem," rääkis augusti alguses hollandlase raviarst Pawel Gruenpeter kohalikule meediale. Jakobsen murdis näos luud ja kaotas kõik hambad, kuid elutähtsad organid viga ei saanud ja mehe enda sõnul on ta tervenemas.

"Rattur tegi uurijatega koostööd ja nõustus kuni 2021. aasta 7. maini kestva võistluskeeluga," teatasid nad, et keelu alguspäevaks loetakse toonase kukkumise toimumisaega. Groenewegen kirjutas Instagramis pärast otsuse teada saamist, et tegu jääb igavesti plekiks tema renomeele.

"Kaldusin oma joonest kõrvale. Mul on kahju, sest tahan olla aus sprinter. Tagajärjed olid väga kahetsusväärsed ja tõsised," ütles 27aastane hollandlane. "Loodan, et see oli õppetund kõigile sprinteritele. Jälgin väga tähelepanelikult uudiseid Fabio taastumisest. Loodan, et ühel päeval naaseb ta täielikult rajale."