Terviseamet Team Estonia liikmeid tasuta testima ei hakka 

Koroonaviiruse laialdase leviku tõttu nõutakse sportlastelt rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja ettevalmistavates laagrites osalemiseks korduvate testide läbimist. Eesti olümpiakomitee soovis möödunud nädalal saadetud kirjas, et terviseamet võimaldaks kohalikele tippsportlastele tasuta teste.

"Hinnanguline testide arv aastas on ligikaudu 2500 ning nende kogumaksumus umbes 200 000 eurot aastas. See on spordivaldkonnale täiendav kulu, mille katmiseks puuduvad Kultuuriministeeriumil, Eesti olümpiakomiteel ja Spordimeditsiini sihtasutusel rahalised vahendid nii käesoleval kui ka järgmisel aastal," tõdes ta.