Talvel üle parda heidetud ralliäss tõestas oma taset: „Väga selge, et Hyundai auto on ehitatud Thierry Neuville'i jaoks.“ 

Kaks viimast tegid kaasa kõigil rallidel, samas kui Mikkelsen ei startinud Korsikal, Portugalis ega Kataloonias. Ometi juhtus talvel nii, et just norralane jäi töötuks. Möödunud nädalavahetusel osales Mikkelsen tänavu alles esimesel rallil ja tuletas Škoda Fabia Rally2 evo roolis kõigile meelde, mis masti mehega on tegemist. Ungaris peetud EM-etapil edestas ta lõpuks kõiki konkurente enam kui pooleteist minutiga.