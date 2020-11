Talisport Kolmekordsel olümpiavõitjal diagnoositi koroonaviirus Toimetas Kaarel Täll , täna, 18:42 Jaga: M

Charlotte Kalla. Foto: Reuters/Scanpix

Murdmaasuusatajate hooaeg algab juba novembri lõpus Soomes, kuid tulevik on segane. Rootsi koondise peatreener tõdes Aftonbladetile antud intervjuus, et nad soovivad lähiajal kohtuda rahvusvahelise alaliidu (FIS) esindajatega, et mõista, kuidas kavatsetakse võistlusi üldse läbi viia.