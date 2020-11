Karol Mets: võib öelda, et meil ei lastud üldse mängida 

Peatreener Karel Voolaid ütles pärast mängu, et kindlasti tuli tugeva sparringupartneriga matš meestele kasuks. „Pidime leidma hea tasakaalu noorte ja kogenumate vahel, kellele anda karastust. Keeruline on sellises mängus ainult noored väljakule saata. Oli näha, et mõni mõtles alates esimesest minutist, et vastas on ju Itaalia,“ rääkis Voolaid hilistel õhtutundidel Eesti ajakirjanikele.

Karel Voolaid. Foto: Reuters/Scanpix

Karel, maavõistlused on suuresti enda oskuste ja ideede testimiseks ning info kogumiseks. Mida seekord teada said? Mis jäi näppude vahele?

„Peame tegema omalt poolt väga maksimaalse etteaste, et selliste vastastega mängus püsida ja ise väravaid tagasi lüüa. Kaasa võtsin ka selle, et meie noored saavad hakkama küll. Alguses on neil raskem, aga nad kohanevad mängu ajal. See on selgelt märk, et neil on potentsiaal mängida sellisel tasemel. Aga selliseid mänge on neil liiga vähe. Nüüd peavad nad pikalt ootama, et jälle sarnasel tasemel end proovile panna. Sellises rütmis vananevad nad kiiremini, kui tõuseb nende tase.“

Itaalia surve oli kõva. See polnud üllatus. Kindlasti oli sul mingi plaani, kuidas sealt surve alt välja tulla ja ise vastu nõelata. Milline oli see plaan ja kas see toimis?

„Kõik meie vasturünnakuüritused olidki see plaan. Ühe lihtsa ja pika palliga tavaliselt ei saa, meil pidi olema teine ja kolmas plaan. Kolme-nelja-viie sööduga jõuame vastase poolele, kus on vaja tekitada teravust. Kui ei õnnestu, siis võtad hoo maha. Kõige enam õnnestus see teise poolaja esimeses pooles. Tervet 90 minutit on raske resümeerida, sest oli väga erinevaid perioode. Meie parimad võimalused, mis veidi väravahõngu tekitasid, olid standardid. Selle üle on mul hea meel, sest pean standardolukordi meie väga tähtsaks relvaks.“