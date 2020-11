Arusaamatus Kelly Sildaru ja suusaliidu vahel: MK-sarjas osalemine sattus ohtu 

„Tavaliselt on nende asjadega tegelnud isa [Tõnis Sildaru], nii et ma ei olnud kõikide detailidega kursis,” selgitas Kelly Sildaru Eesti Päevalehele. „Tegelikult on ju alaliidu kohus sportlasi reeglitest teavitada, mulle ei ole tähtaegadest aga midagi räägitud.”

„Kuna Kelly esitas oma soovid meile hiljem, registreerisin ka mina ta MK-etappidele hilinemisega,” tõdes alaliidu peasekretär Tõnu Seil.

Refereeritud artiklit loe Eesti Päevalehest