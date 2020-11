VIDEO | Soome ralli tulevikulootus: „Sel aastal võitsime jackpot'i.“ 

Soomes on välja töötatud toetusprogramm, mis annab igal aastal ühele kuni 25aastasele talendile võimaluse osaleda MM-sarjas. Seekord oli valikus kolm sportlast ning valituks osutus just Joona. Tema järgmist hooaega Junior WRC klassis toetavad põhjanaabrite alaliit, M-Sport ja Pirelli.

„Kui mulle teatati sellest uudisest, siis mõtlesin: „Kas see on võimalik?“ Meie hooaeg oli suurepärane ja kõik läks nii, nagu ootasime. Sel aastal võitsime jackpot'i. See tähendab tuleviku jaoks palju,“ vahendab DirtFish tema sõnu.