Vormel 1 POMMUUDIS: Jüri Vips sai superlitsentsi ja osaleb vormel 1 etapil Toimetas Kaarel Täll , täna, 11:02 Jaga: M

Jüri Vips. Foto: Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

20aastane Jüri Vips liitub sel nädalal toimuvaks Türgi vormel 1 etapiks AlphaTauri ja Red Bulliga. Ta on reservsõitja, mis tähendab, et kui keegi tiimi pilootidest peaks mingil põhjusel eemale jääma, on asendajaks just Vips!